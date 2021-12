Диетолог назвала опасную «кофейную» привычку

Сливки и молоко, добавляемые в больших количествах в кофе, могут негативно сказаться на уровне холестерина в крови. Об этом предупредила диетолог Элеана Кайданян.

«Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека», - предупредила она в интервью порталу Eat This, Not That.