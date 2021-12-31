Диетолог назвала опасную «кофейную» привычку

Сливки и молоко, добавляемые в больших количествах в кофе, могут негативно сказаться на уровне холестерина в крови. Об этом предупредила диетолог Элеана Кайданян.

«Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека», - предупредила она в интервью порталу Eat This, Not That.

Снизить уровень холестерина поможет клюквенный сок, отметила она. С врачом согласны эксперты из Университета Лаваля в Канаде, которые провели ряд научных исследований и экспериментов. По их мнению, такой эффект сока обусловлен полифенольными соединениями. Этот напиток также может оказаться полезен и для гипертоников - пациентов, страдающих повышенным давлением.