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Диетолог назвала опасную «кофейную» привычку

Ян Брацкий
20:45 31.12.2021
Для нормализации уровня холестерина в крови врач рекомендовала употреблять клюквенный сок.
Диетолог назвала опасную «кофейную» привычку
© Фото: Engin Akyurt, Pixabay
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Сливки и молоко, добавляемые в больших количествах в кофе, могут негативно сказаться на уровне холестерина в крови. Об этом предупредила диетолог Элеана Кайданян.

«Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека», - предупредила она в интервью порталу Eat This, Not That.

Снизить уровень холестерина поможет клюквенный сок, отметила она. С врачом согласны эксперты из Университета Лаваля в Канаде, которые провели ряд научных исследований и экспериментов. По их мнению, такой эффект сока обусловлен полифенольными соединениями. Этот напиток также может оказаться полезен и для гипертоников - пациентов, страдающих повышенным давлением.

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