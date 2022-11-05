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Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

00:10 05.11.2022
Министр обороны отметил, что история отечественной военной разведки создавалась героическим трудом многих поколений истинных профессионалов своего дела, беззаветно преданных России.
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
© Фото: MOD Russia, GLobal Look Press
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в России 5 ноября.

«И в мирное время, и в годы суровых испытаний военные разведчики всегда действовали эффективно, подчас рискуя жизнью, своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений», - сказал глава оборонного ведомства.

Также Сергей Шойгу отметил, что история отечественной военной разведки создавалась героическим трудом многих поколений истинных профессионалов своего дела, беззаветно преданных России.

«Сегодня в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи», - добавил он.

Кроме того, генерал армии выразил большую признательность ветеранам, подчеркнув, что их самоотверженное служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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