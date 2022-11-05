Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в России 5 ноября.
«И в мирное время, и в годы суровых испытаний военные разведчики всегда действовали эффективно, подчас рискуя жизнью, своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений», - сказал глава оборонного ведомства.
Также Сергей Шойгу отметил, что история отечественной военной разведки создавалась героическим трудом многих поколений истинных профессионалов своего дела, беззаветно преданных России.
«Сегодня в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи», - добавил он.
Кроме того, генерал армии выразил большую признательность ветеранам, подчеркнув, что их самоотверженное служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.