Российские фигуристы заняли все призовые места в парном катании на ЧЕ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине, установив три новых рекорда мира. За произвольную программу Мишина и Галлямов получили 157,46 балла, в общей сложности они набрали 239,82 балла.

На втором месте - россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), которые в рамках турнира также побили мировой рекорд по сумме баллов. Замкнули тройку лидеров российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).

Напомним, что до чемпионата Европы в Таллине рекорды в произвольной программе и по сумме был закреплен за китайской парой Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

Накануне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в эстонской столице. Российская пара получила 82,36 балла, побив мировой рекорд.

Напомним, чемпионат Европы в Таллине продлится до 16 января 2022 года.