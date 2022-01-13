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Российские фигуристы заняли все призовые места в парном катании на ЧЕ

Роман Захаров
23:32 13.01.2022
Первое место в соревнования спортивных пар на чемпионате Европы заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, третье досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
Российские фигуристы заняли все призовые места в парном катании на ЧЕ
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине, установив три новых рекорда мира. За произвольную программу Мишина и Галлямов получили 157,46 балла, в общей сложности они набрали 239,82 балла.

На втором месте - россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), которые в рамках турнира также побили мировой рекорд по сумме баллов. Замкнули тройку лидеров российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).

Напомним, что до чемпионата Европы в Таллине рекорды в произвольной программе и по сумме был закреплен за китайской парой Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

Накануне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в эстонской столице. Российская пара получила 82,36 балла, побив мировой рекорд.

Напомним, чемпионат Европы в Таллине продлится до 16 января 2022 года.

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