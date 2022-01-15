В стране и мире Неизвестный захватил заложников в синагоге в Техасе Ян Брацкий Полиция эвакуирует жителей ближайшего квартала, остальных призывают избегать опасного района. © Фото: pixabay Читайте нас на: Неизвестный вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге города Колливилл в штате Техас США. Об инциденте сообщает офис местной полиции, сотрудники которой объявили о начале спецоперации. «В настоящее время мы проводим спецоперации вокруг квартала 6100 на Плезант-Ран-Роуд. Все жители, находящиеся в непосредственной близости, эвакуируются. Пожалуйста, избегайте этого района», - сообщает полиция города Колливилл в Twitter. Как сообщают местные СМИ, злоумышленник ворвался в синагогу и захватил всех, кто находился в здании, включая раввина. О требованиях подозреваемого ничего не сообщается. Также не известно о возможных погибших и пострадавших в результате его действий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика