Из Херсонской области эвакуировали 400 пациентов пансионатов для пожилых людей

Для перевозки больных задействовали пассажирские автобусы и машины скорой помощи из Голой пристани и Каховки.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники МЧС России эвакуировали 400 пациентов гериатрических пансионатов левого берега Днепра Херсонской области. Для перевозки больных задействовали пассажирские автобусы и специализированные машины скорой помощи из Голой пристани и Каховки.

Всех пациентов доставят в Крым. Оттуда их на поездах отправят в Ростовскую и Воронежскую области. Там уже все подготовлено для оказания медицинской помощи.Также вместе с пациентами переместят и персонал медицинских учреждений.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит эвакуация жителей из Херсона. Людей размещают в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России. Там организовано питание, материальная поддержка и все условия для проживания.

Тех, кто не хочет переезжать, а это, как правило, пожилые люди, приходится уговаривать сотрудникам социальных служб и родственникам.