СМИ сообщили о задержании Джоковича миграционными властями Австралии
Скандал с теннисистом Новаком Джоковичем длится с 5 января, когда австралийские власти задержали его в аэропорту Мельбурна без сертификата о вакцинации.
© Фото: Atilano Garcia, Keystone Press Agency, Globallookpress
Звезда мирового тенниса серб Новак Джокович задержан миграционной полицией Австралии после повторной аннуляции его въездной визы. О соответствующем решении суда сообщает телеканал CNN. Ранее агентство Reuters сообщало, что лидер мирового рейтинга не будет содержаться под стражей до встречи с миграционными властями.
Известного теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Вместо обязательного сертификата о вакцинации теннисист предоставил медицинский отвод от прививки.
Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированную визу. Адвокаты спортсмена готовятся подать апелляцию на его задержание.