СМИ сообщили о задержании Джоковича миграционными властями Австралии

Звезда мирового тенниса серб Новак Джокович задержан миграционной полицией Австралии после повторной аннуляции его въездной визы. О соответствующем решении суда сообщает телеканал CNN. Ранее агентство Reuters сообщало, что лидер мирового рейтинга не будет содержаться под стражей до встречи с миграционными властями.

Известного теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Вместо обязательного сертификата о вакцинации теннисист предоставил медицинский отвод от прививки.

Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированную визу. Адвокаты спортсмена готовятся подать апелляцию на его задержание.