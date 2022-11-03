«Осколки, кровь, есть раненые»: автобус в центре Донецка сняли после обстрела ВСУ
По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека.
© Видео: Donetsk_Z_chat, Telegram © Фото: Donetsk_Z_chat, Telegram
Житель Донецка снял на видео автобус, который подвергся обстрелу ВСУ прямо в центре города. На кадрах видны выбитые окна, на полу в салоне - кровь и осколки.
«Посечено все осколками. Прилет был сюда, в районе женской одежды. Стоит маршрутка. Она вся посечена осколками. Вот кровь, есть раненые люди», - комментирует мужчина кадры.
По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека.
Ранее корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела украинскими националистами столицы Донецкой Народной Республики. Журналист побывал в ресторане, куда в один из цехов попал снаряд. После прилета повар холодного цеха буквально вылетел в закрытую дверь.