В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следователи опознали 12 из 13 погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме

Виктория Ивашечкина
21:44 05.11.2022
По последней информации, пожар в ночном заведении полностью потушен.
Следователи опознали 12 из 13 погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушен. Из 13 погибших в результате трагедии опознали 12 человек. Об этом сообщил региональный СК

«В ходе проведения следственных действий по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц на данный момент опознаны тела 12 погибших», - сказано в сообщении.

Следователи продолжают работать на месте трагедии. В ходе осмотра места происшествия были изъяты элементы электрической проводки, фрагменты напольного покрытия и потолочного перекрытия. Расследование помогло установить и допросить собственника заведения. Кроме этого, как подчеркнули в СК, были назначены все необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Костроме задержали директора ООО «Империя», организовавшей работу клуба «Полигон». Кроме этого, был задержан предполагаемый виновник пожара. Так, 23-летний мужчина подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе. 

Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре в кафе-клубе на улице Никитской поступил спасателям в 2:37 в субботу, 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
СМИ: спецназ Косова выдвинулся к Митровице
17:47 В стране и мире
Видео
В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего клуба
17:00 В стране и мире
Район сбора эвакуируемых в Херсоне попал под ракетный удар украинских боевиков
16:19 В стране и мире
Столтенберг: НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания
19:06 В стране и мире
Видео
В Останкинской телебашне в честь 55-летия появится «Галерея звезд»
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.