Следователи опознали 12 из 13 погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушен. Из 13 погибших в результате трагедии опознали 12 человек. Об этом сообщил региональный СК.

«В ходе проведения следственных действий по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц на данный момент опознаны тела 12 погибших», - сказано в сообщении.

Следователи продолжают работать на месте трагедии. В ходе осмотра места происшествия были изъяты элементы электрической проводки, фрагменты напольного покрытия и потолочного перекрытия. Расследование помогло установить и допросить собственника заведения. Кроме этого, как подчеркнули в СК, были назначены все необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Костроме задержали директора ООО «Империя», организовавшей работу клуба «Полигон». Кроме этого, был задержан предполагаемый виновник пожара. Так, 23-летний мужчина подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.

Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре в кафе-клубе на улице Никитской поступил спасателям в 2:37 в субботу, 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники.