Антонов рассказал об итогах переговоров РФ с США и НАТО

К настоящему времени переговоры Российской Федерации с Соединенными Штатами и НАТО не дали какого-либо конкретного результата. Такую оценку итогам взаимодействия сторон дал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат указал, что РФ намеревается принять решение о целесообразности продолжения такого рода коммуникации с американской стороной и Североатлантическим Альянсом на основе письменных ответов на выдвинутые страной предложения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Москвой. Консультации сторон по российским предложениям, касающимся гарантий безопасности, состоялись в понедельник в Женеве.