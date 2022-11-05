На испанскую авиабазу Рота прилетел американский «самолет Судного дня»

Ранее аналогичный борт прилетал туда в июне этого года.

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В субботу на испанскую авиабазу Рота прибыл американский «самолет Судного дня» Boeing E-6 Mercury. Он предназначен для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, несущими баллистические ракеты, а также используется как воздушный командный пост объединенного стратегического командования вооруженных сил страны.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет прилетел утром. Отмечается, что E-6 Mercury уже был в июне этого года на авиабазе Рота. Цель его прибытия неизвестна.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что наша страна примет меры для обеспечения безопасности из-за усиления ядерного компонента в военных планах НАТО.

А ранее президент Владимир Путин в ходе Валдайского форума заявил, что, пока существует ядерное оружие, есть и опасность его применения. Также он отметил, что в отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения.