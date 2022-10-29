МИД: РФ примет меры для обеспечения безопасности из-за усиления ядерного компонента в военных планах НАТО

Замглавы МИД РФ также указал, что Россия учтет в своем планировании модернизацию атомных бомб США в ЕС.

© Фото: Bulkin Sergey. news.ru, Globallookpress

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне усиления ядерного компонента в военных планах НАТО модернизации американских ядерных бомб.

Дипломат при этом указал, что в альянсе «уже были приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах НАТО, сделать его более видимым, увеличить количество учений с ядерным сценарием, привлекать к участию в учениях стратегическую авиацию США, которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ».

«Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог», - сказал Грушко в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума заявил, что, пока существует ядерное оружие, есть и опасность его применения. Также Путин заявил, что в отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения.