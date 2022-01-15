Поваленные деревья и оборванные провода: кадры урагана в Ставрополье

Непогода продолжает бушевать в Ставропольском крае, где порывы ветра сегодня достигали 30 метров в секунду. Они повалили деревья и рекламные конструкции, сорвали несколько кровель с жилых домов и оборвали провода. Ситуация осложняется снегопадом, туманом и резким понижением температуры. В Ставрополе и Михайловке произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 11 тысяч человек.

«22:20 мск, отключение электроснабжения в двух населенных пунктах (город Ставрополь, город Михайловск). В зоне отключения находится 2 945 домовладений с населением 11 135 человек, в том числе 3 730 детей», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

В настоящее время аварийные бригады пытаются восстановить подачу электроэнергии. Граждан просят без необходимости не выходить на улицу и соблюдать осторожность. Водителям не рекомендовано парковать автомобили у деревьев и шатких конструкций.