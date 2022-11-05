Sun: на Украине ликвидировали австралийского снайпера, который участвовал в боях на стороне Киева

Утверждается, что Тревор Кьелдал был ликвидирован в начале ноября в Донбассе.

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На Украине ликвидировали наемника из Австралии Тревора Кьелдала, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщает издание Sun.

Как утверждается, 40-летний австралиец, бывший снайпером в рядах украинских войск, получил ранения в июне. В сентябре мужчина вернулся обратно в зону боевых действий. Отмечается, что Кьелдал был ликвидирован в начале ноября в Донбассе. При этом место уничтожения наемника не уточняется.

В конце октября в МВД ЛНР сообщили, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины саботируют приказы командования и не хотят воевать за украинцев. Помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев сообщил о конфликтах в украинской армии между наемниками и местными националистами.