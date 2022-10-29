МВД ЛНР: иностранные наемники отказываются воевать на стороне ВСУ

По данным МВД ЛНР, иностранные наемники в рядах ВСУ саботируют приказы и не хотят воевать за украинцев.

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По данным МВД Луганской народной республики, иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины саботируют приказы командования и не хотят воевать за украинцев. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о конфликтах в украинской армии между наемниками и местными националистами.

«Самая главная новость недели - заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода», - процитировало ТАСС заявление Кисилева.

Ранее Киселев сообщил об отказе польских наемников идти в наступление на Лиманском направлении и о факте ликвидации группы украинских националистов, направленных командованием для восстановления дисциплины.