Тараны на грузовиках и массовые драки: МВД показало кадры беспорядков в Алма-Ате

Министерство внутренних дел Казахстана впервые показало видео беспорядков, которые пронеслись по Алма-Ате в начале января. На кадрах - массовые драки, тараны на грузовиках и поджоги.

Протестные акции проходили почти во всех городах страны. Как заявили в МВД, задержаны около 10 тысяч человек, погибли 17 силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Начались массовые беспорядки после небольших митингов из-за роста цен на сжиженный газ.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Сейчас работа миротворцев на территории республики завершена. Как заявляют власти, конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана.