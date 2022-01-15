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Россиян предупредили о попытках мошенничества с QR-кодами на «Госуслугах»

Анна Назайкина
13:09 15.01.2022
Во время звонка злоумышленники представляются сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код к аккаунту на портале.
Россиян предупредили о попытках мошенничества с QR-кодами на «Госуслугах»
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Мошенникам удалось разработать новую схему обмана российских граждан, с помощью которой они получают доступ к личным кабинетам пользователей на портале «Госуслуги». Об этом «Коммерсанту» рассказали эксперты в области информационной безопасности.

Во время звонка злоумышленники представляются сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код к аккаунту на «Госуслугах». Для этого мошенники просят свою жертву назвать код из СМС, с помощью которого можно войти в аккаунт жертвы и узнать личную информацию.

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», — сказал руководитель аналитического центра Владимир Ульянов.

В ходе телефонного разговора злоумышленники ведут диалог таким образом, что вынуждают собеседника принять импульсивное решение, а не верифицировать услышанную информацию, предупредил эксперт Александр Дворянский.

«Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы», - заявил он.

Ранее в МВД предупредили, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов с помощью специальных голосовых роботов. В связи с этим, сотрудники полиции еще раз напомнили, что банковские сотрудники не обзванивают своих клиентов при помощи роботов.

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