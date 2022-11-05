Универсальные бойцы высокой эффективности: как готовят российских военных разведчиков

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. Мужество разведчиков высоко оценил министр обороны Сергей Шойгу. В своем поздравлении военнослужащим и ветеранам он отметил их высокую эффективность. По словам главы военного ведомства, ценную информацию разведчики умеют добывать, порой даже рискуя жизнью.

Некоторые разведчики встретили свой профессиональный праздник на передовой и в эти минуты выполняют секретные и сложнейшие миссии. На кадрах, опубликованных МО, разведгруппа ВДВ отправляется на очередное задание. Коптер стараются запустить как можно быстрее - жужжание винтов может выдать всю группу. Меры предосторожности оправданы, ведь враг рядом.

Координаты отправляют на пункт управления артиллерией. И с того же беспилотника разведчиков видно, что снаряды попали точно в цель. Можно уходить, но уже через несколько минут дозорные докладывают, что видят противника. Командир группы решает принимать бой.

С помощью переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» наши разведчики уничтожают бронеавтомобиль противника. Чтобы действовать быстро и точно в бою, нужны сотни часов практики на полигонах.

Разведчики бригады морской пехоты Северного флота профессиональный праздник сегодня отмечают в суровых условиях Заполярья. Опытные инструкторы передают боевой опыт военнослужащим, призванным из запаса.

А в Сибири курсанты Новосибирского высшего военного командного училища готовят вооруженную засаду. Точный подрыв парализует движение колонны. Неразличимые в лесной чаще, благодаря искусной маскировке, курсанты быстро зачищают территорию. Их цель - в кабине. Там «язык» и секретные документы.



Но несмотря на все меры предосторожности, без потерь не обошлось. Первую помощь - жгут - условный раненый накладывает себе сам. А вот для транспортировки уже необходимы боевые товарищи.



К выполнению классической засады в этот раз добавили отработку навыков тактической медицины. При чем пострадавшего предстоит не просто осмотреть, наложить шины или жгут.

Опыт для курсантов хоть и первый, но, по заверению инструкторов, весьма ценный. В деле подготовки лучших кадров училище играет особую роль. Учебное заведение единственное в стране готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений. Ежегодно курсанты подтверждают титул лучших, завоевывая золото как российского, так международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки».