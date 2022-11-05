Разведчики ЗВО уничтожили бронемашину врага из ПТРК «Фагот» и накрыли боевиков огнем гранатометов

Разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы разведчиков ЗВО в зоне спецоперации. Военнослужащие получили информацию о наращивании сил на одном из направлений.

Им была поставлена задача - выявить и уничтожить живую силу украинских националистов, а также наемников в заданном квадрате. После разведки местности с воздуха с помощью дронов бойцы ВС РФ разделились.

Наши разведчики нанесли ракетный удар из ПТРК «Фагот» по замаскированной в лесополосе бронемашине противника. Таким образом врага удалось лишить возможности быстро передвигаться.

«Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов, которые с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника», - сообщили в МО РФ.

После огневого воздействия подгруппа досмотра уничтожила врага огнем из стрелкового оружия и пулеметов. Когда боевая задача была выполнена, российские военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту эвакуации, а затем выехали на «Тиграх» к точке сбора.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, которым удалось уничтожить позиции уркаинских радикалов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.