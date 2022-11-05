Район сбора эвакуируемых в Херсоне попал под ракетный удар украинских боевиков

Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

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Район автовокзала в Херсоне, где собираются жители для эвакуации, попал под ракетный удар украинских националистов. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Киевский режим в 15:25 мск обстрелял город Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS, четыре ракеты сбили подразделения ПВО. Две ракеты упали в районе автовокзала», - цитирует РИА Новости слова источника в экстренных службах.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что Украина пыталась сорвать эвакуацию людей в Херсонской области ударом из РСЗО HIMARS. Как отметили в администрации, враг нанес ракетный удар по зданию администрации Голопристанского муниципального округа. Уточняется, что удар был нанесен ночью. Погибших и пострадавших непосредственно в результате удара, к счастью, не оказалось.