ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей в Голой Пристани ударом РСЗО HIMARS

В администрации Херсонской области сообщили, что погибших и пострадавших непосредственно в результате удара, к счастью, не оказалось.

© Видео: Администрация Херсонской области © Фото: Cover Images, Keystone Pres Agency, Globallookpress

Украина пыталась сорвать эвакуацию людей в Херсонской области ударом из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.

Как отметили в администрации, враг нанес ракетный удар по зданию администрации Голопристанского муниципального округа. Уточняется, что удар был нанесен сегодня ночью, около 01.15.

«Украинские террористы пытаются сорвать работу по организации временной эвакуации населения в безопасные районы, чтобы подвергнуть опасности мирных жителей», - говорится в сообщении.

В администрации сообщили, что погибших и пострадавших непосредственно в результате удара, к счастью, не оказалось.

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев заметил, что это была спланированная акция устрашения мирных жителей. По его словам, здание не использовалось в военных целях - там работал только гражданский и административный персонал.

Ранее публиковались кадры подготовки Херсона к обороне - столица области превращается в город-крепость.