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Пятого участника хакерской группировки REvil арестовали на 2 месяца

Иван Линдеманн
16:35 15.01.2022
Всего известно, что по делу проходят восемь кибермошенников.
© Видео: Тверской суд Москвы © Фото: Тверской суд Москвы
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Тверской суд Москвы на 2 месяца арестовал еще одного участника хакерской группы REvil. Под стражей в настоящее время находятся четыре человека. Всего известно, что по делу проходят восемь кибермошенников.

Накануне в ФСБ заявили, что злоумышленники разработали вредоносное ПО и организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранцев. В результате спецоперации у 14 участников группировки были изъяты свыше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерная техника и криптокошельки.

Разыскивать хакеров стали после обращения компетентных органов США. Американские власти ожидают, что арестованные в РФ члены группировки REvil предстанут перед судом.

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