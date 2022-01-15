США ждут, что арестованные в РФ хакеры из REvil предстанут перед судом

Власти США ожидают, что арестованные в России члены хакерской группировки REvil предстанут перед судом. Такое заявление сделала высокопоставленная представительница американского руководства.

«Мы ожидаем, что Россия арестует и будет проводить правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников… Мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих», - приводит РИА Новости слова чиновницы.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заключил под стражу двух участников хакерской группировки REvil, получившей известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.

В пятницу, 14 января, ФСБ показала кадры специальной операции по нейтрализации хакерской группировки REvil. Противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества была пресечена во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. По данным спецслужбы, злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение, после чего организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранцев. В результате спецоперации у участников группы были изъяты свыше 426 миллионов рублей.