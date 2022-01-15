Путин поручил разработать железнодорожный маршрут до Баренцева моря

Российский лидер Владимир Путин отдал поручение представить предложения по созданию железнодорожного маршрута, пролегающего до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Срок выполнения установлен до 10 мая текущего года.

Об этом сообщается в перечне поручений по некоторым вопросам развития транспорта на сайте Кремля. Ответственным за выполнение поставленной президентом задачи был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил российскому правительству, а также двум палатам Федерального собрания завершить деятельность по доработке законопроекта о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сделать это будет необходимо до 30 января 2022 года.