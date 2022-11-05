Так он ответил на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии.

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НАТО не планирует менять свои ядерные позиции. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания», - подчеркнул он, отвечая на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии, пишет газета Dünya.

Ранее в МИД РФ рассказали, что реагирование со стороны Москвы с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию, которая осуществляется с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Или в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой находится существование страны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что, пока существует ядерное оружие, есть и опасность его применения. По словам российского лидера, возможные провокации с ядерным оружием и нагнетание тезиса о возможности применения со стороны России ядерного оружия используются Западом для достижения ряда целей.