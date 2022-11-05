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Столтенберг: НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания

Виктория Ивашечкина
16:19 05.11.2022
Так он ответил на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии.
Столтенберг: НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания
© Фото: Thomas Trutschelwww.imago-images.de, GlobalLookPress
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НАТО не планирует менять свои ядерные позиции. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания», - подчеркнул он, отвечая на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии, пишет газета Dünya

Ранее в МИД РФ рассказали, что реагирование со стороны Москвы с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию, которая осуществляется с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Или в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой находится существование страны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что, пока существует ядерное оружие, есть и опасность его применения. По словам российского лидера, возможные провокации с ядерным оружием и нагнетание тезиса о возможности применения со стороны России ядерного оружия используются Западом для достижения ряда целей.

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