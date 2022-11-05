Адмирал ВМС США: конфликт на Украине показал угасающую мощь Штатов

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Конфликт на Украине показал угасающую силу американского военного сдерживания. Об этом заявил адмирал ВМС США Чарльз Ричард. По его словам, немногие политики готовы это признавать.

Также высокопоставленный военный уверен, что страну ожидает более серьезное военное столкновение, к которому она сейчас не готова, а кризис в Украине «всего лишь разминка».

Кроме того, Чарльз Ричард указал на проигранную гонку гиперзвукового оружия. С его слов, России и Китаю в этом направлении уже удалось опередить США.

«Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», - передает его слова газета The Wall Street Journal.

Раннее бывший советник главы Пентагона заявил, что Джо Байден может отправить войска на Украину. Дуглас Макгрегор считает, что американский лидер способен принять подобное решение без одобрения Конгресса, поскольку на то есть юридические основания в законодательной системе США.