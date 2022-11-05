Вплоть до тюремного срока: как поддержавшие СВО европейцы оказались в «черном списке» ЕС

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Nikolas Georgiou, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Для граждан европейских государств поддержка спецоперации на Украине стала настоящей угрозой для их свободы. В Германии, например, можно получить трехлетний тюремный срок. И иногда для этого даже не нужно публично высказываться за спецоперацию.

Под так называемую машину «культуры отмены» попали переехавшие на работу в Россию врач из Хорватии, баскетболист из Франции и немецкий блогер.

Раненый, но не потерявший надежду, солдат благодарит свою спасительницу медсестру Миреллу. Кажется такой хрупкой, но военные называют ее бойцом.

Мирелла Якупанец приехала в Донбасс из Хорватии еще в апреле. Сама медик рассказывает, когда началась спецоперация, то не смогла спокойно остаться дома. Видео с пытками и издевательствами над российскими солдатами навсегда врезались в память медсестры. Оставив успешную карьеру и перспективы, врач приняла решение, что будет спасть жизни тех, кто сражается за правду. Теперь за то, что исполнила клятву Гиппократа, в Хорватию Мирелле дорога закрыта.

«Я помогаю как медик. Какая разница, если я в Африке, или в Индии, где? Я нахожусь, где я хочу. Это мой выбор, и я могу здесь находиться. Это пропаганда и все против России. На меня завели криминальное дело, что я как прорусский сепаратист», - рассказала девушка.

Наперекор западной пропаганде в 2021 году в Донецк попала и Алина Липп. Уехала туда как блогер, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. В мобильном телефоне - целая хроника с кадрами мирных жителей Донбасса, которым приходилось выживать в нечеловеческих условиях под бесконечными обстрелами националистов.

Такой «контент» оказался попросту «неудобным» для западной аудитории. На независимого журналиста завели уголовное дело в Германии и объявили ее преступницей. Полицейские даже приходили домой к родителям девушки. Семья приняла решение уехать в Россию.

Еще один громкий международный скандал разразился вокруг французского баскетболиста Тома Эрталя. В сентябре спортсмен начал играть за питерский «Зенит». Эртеля моментально исключили из национальной команды. С заявлением выступил президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьютат.

«Что касается Тома, он не выполнил своих обязательств. В сборной Франции его больше не будет, все кончено», - заявил он.

Мирелла Якупанец, Алина Липп, Тома Этель - это лишь последние имена, которые оказались в черном списке Европы. А, судя по моде, травить и запугивать граждан, не согласных с мнением Запада, еще неизвестно сколько людей туда попадет.

Ранее обозреватель Business Insider Келси Вламис заявил, что влиятельные политики, бизнесмены и общественные деятели на Западе выразили поддержку позиции России по поводу Украины.

В список поддержавших российскую сторону на мировой арене автор материала включил американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, 45-ого президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, экс-главу правительства Италии Сильвио Берлускони и бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера.