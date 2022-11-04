Business Insider назвал пять самых влиятельных людей Запада, поддержавших Россию

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Обозреватель новостного портала Business Insider Келси Вламис заявил, что влиятельные политики, бизнесмены и общественные деятели на Западе выразили поддержку позиции Российской Федерации.

В список поддержавших российскую сторону на мировой арене автор материала включил американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, 45-ого президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, экс-главу правительства Италии Сильвио Берлускони и бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Ранее Bloomberg сообщило, что Белый дом может начать проверку в сфере национальной безопасности сделок американского миллиардера Илона Маска после его заявлений о ситуации на Украине. Как отметило агентство, чиновники испытывают «дискомфорт» в связи с громкими заявлениями основателя компаний Tesla и SpaceX о финансировании Starlink на Украине и его «все более дружественной позиции по отношению к России».

Герхард Шредер, в свою очередь, заявил, что невозможно изолироваться от России, так как немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах. Бывший канцлер ФРГ добавил, что после окончания специальной военной операции на Украине «придется вновь взаимодействовать с Россией».