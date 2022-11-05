В Москве 89-летнего пенсионера обвинили в расчленении жены
Восьмидесятидевятилетнего москвича, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены в квартире на улице Маршала Тухачевского, заключили под стражу до 3 января следующего года. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года», - говорится в сообщении.
Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, однако он свою вину не признает. Дочь погибшей пенсионерки утверждает, что ее родители часто ссорились.
«С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года», - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в минувший четверг, 3 ноября, обвиняемый, во время ссоры со своей женой из-за неприязненных отношений, нанес женщине несколько колото-резаных ранений в область шеи. Затем он отчленил голову, правую руку, ноги и выбросил части тела с балкона квартиры.
Напомним, что ранее прокуратура показала кадры с улицы Маршала Тухачевского, где были обнаружены фрагменты человеческого тела.