В Москве 89-летнего пенсионера обвинили в расчленении жены

Дочь погибшей женщины утверждает, что ее родители часто ссорились.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

Восьмидесятидевятилетнего москвича, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены в квартире на улице Маршала Тухачевского, заключили под стражу до 3 января следующего года. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года», - говорится в сообщении.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, однако он свою вину не признает. Дочь погибшей пенсионерки утверждает, что ее родители часто ссорились.

«С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в минувший четверг, 3 ноября, обвиняемый, во время ссоры со своей женой из-за неприязненных отношений, нанес женщине несколько колото-резаных ранений в область шеи. Затем он отчленил голову, правую руку, ноги и выбросил части тела с балкона квартиры.

Напомним, что ранее прокуратура показала кадры с улицы Маршала Тухачевского, где были обнаружены фрагменты человеческого тела.