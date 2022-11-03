В Москве на улице нашли фрагменты человеческого тела: видео
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: moscowproc, Telegram
Фрагменты человеческого тела обнаружены около одного из жилых домов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На месте работают правоохранители. Их действия на месте координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения», - добавили в ведомстве.
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