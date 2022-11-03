В Москве на улице нашли фрагменты человеческого тела: видео

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Фрагменты человеческого тела обнаружены около одного из жилых домов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На месте работают правоохранители. Их действия на месте координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения», - добавили в ведомстве.

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