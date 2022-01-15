Все 10 самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Иваново

Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново. Торжественная церемония встречи состоялась на аэродроме «Иваново-Северный».

В мероприятии участвовали члены семей военнослужащих и ветераны ВДВ. С успешным выполнением задач в Казахстане миротворцев поздравил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«По окончании торжественного митинга, личный состав выполнил разгрузку штатной техники и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении Минобороны.

Накануне военнослужащих из Алма-Аты в Иваново перевезли четыре самолета. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

На этой неделе в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Владимир Путин заявил, что миротворцы ОДКБ сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Президент также оценил действия военно-транспортной авиации в переброске военнослужащих на территорию республики.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов