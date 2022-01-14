ФСБ опубликовала видео спецоперации по нейтрализации хакерской группировки REvil

Федеральная служба безопасности показала кадры спецоперации по нейтрализации хакерской группировки REvil. Противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества была пресечена во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

По данным ведомства, злоумышленники разработали вредоносное ПО и организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранцев. В результате спецоперации у 14 участников группировки были изъяты свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерная техника и криптокошельки.

Как рассказали в ФСБ, разыскивать злоумышленников стали после обращения компетентных органов США. Они рассказали о лидере преступного сообщества, который внедрял вредоносное ПО, шифровал информацию и вымогал деньги за дешифрование у высокотехнологичных компаний.

Отмечается, что задержанным предъявили обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей».