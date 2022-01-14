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ФСБ опубликовала видео спецоперации по нейтрализации хакерской группировки REvil

Иван Линдеманн
16:09 14.01.2022
Хакеры атаковали информресурсы зарубежных компаний. Операция проходила в пяти регионах. У 14 хакеров изъяли свыше 426 млн рублей.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности показала кадры спецоперации по нейтрализации хакерской группировки REvil. Противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества была пресечена во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

По данным ведомства, злоумышленники разработали вредоносное ПО и организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранцев. В результате спецоперации у 14 участников группировки были изъяты свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерная техника и криптокошельки.

Как рассказали в ФСБ, разыскивать злоумышленников стали после обращения компетентных органов США. Они рассказали о лидере преступного сообщества, который внедрял вредоносное ПО, шифровал информацию и вымогал деньги за дешифрование у высокотехнологичных компаний.

Отмечается, что задержанным предъявили обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

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