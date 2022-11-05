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Валерий Карпин останется главным тренером сборной России до 1 августа 2024 года

Сергей Лебедев
15:00 05.11.2022
Также ему разрешили совмещать работу в футбольном клубе «Ростов».
Валерий Карпин останется главным тренером сборной России до 1 августа 2024 года
© Фото: Edgar Breshchanov, GlobalLookPress
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Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным и его штабом. Новое соглашение будет действовать до 1 августа 2024 года.

Также главному тренеру сборной России и его помощникам разрешили совмещать работу в футбольном клубе «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Отметим, Валерий Карпин возглавил сборную в июле прошлого года. Вскоре под его руководством она сыграет против команды Узбекистана

Матч состоится на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

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