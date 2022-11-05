Сборная России по футболу впервые сыграет с Узбекистаном
Матч состоится на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте 20 ноября.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российская сборная по футболу 20 ноября впервые сыграет против команды Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
«Национальные сборные России и Узбекистана впервые сыграют друг против друга», — говорится в сообщении.
Матч состоится на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, который вмещает 33,5 тысячи зрителей. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
FIFA и UEFA ранее отстранили российские клубы от участия в международных соревнованиях. Сборная РФ не участвовала в них в течение семи месяцев.
Ранее исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины отказался от запланированного на 19 ноября товарищеского матча со сборной России. Игра должна была пройти в Санкт-Петербурге.