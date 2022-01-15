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Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии после «омикрона»

Анна Касаткина
14:35 15.01.2022
По словам специалиста, не было пандемии, которая бы длилась более двух-трех лет.
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии после «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Пандемия коронавируса может отступить, как только все переболеют штаммом «омикрон». Такое мнение в эфире «Радио России» высказал вирусолог, директор Центр передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков.

По его словам, не было пандемии, которая бы длилась более двух-трех лет. Он напомнил об эпидемии испанки, когда погибло от 50 до 100 миллионов человек. Она закончилась через два с половиной года, но вирус никуда не делся, а превратился в сезонный грипп, и пандемия прошла, когда переболели все, отметил Чумаков.

«В результате сформировался популяционный иммунитет - стадный иммунитет, как некоторые говорят. Сейчас, в связи с тем, что на сцену вышел омикрон, может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится», - сказал вирусолог.

Чумаков добавил, что у заболевших «омикроном» заболевание протекает в более мягкой форме. Так, по его словам, наблюдаются такие симптомы как головная боль, насморк, кашель и раздражение в носу. Потеря обоняния, как правило, отсутствует, уточняет Lenta.ru. Если никаких осложнений нет, болезнь длится от одного до трех-пяти дней, добавил Чумаков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предсказала замещение «дельты» в России штаммом «омикрон». По ее словам, с появление нового штамма влияет на увеличение заболеваемости в последние дни.

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