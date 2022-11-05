Байден заявил о проблемах с поставками Киеву Javelin из-за нехватки чипов

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Соединенные Штаты Америки столкнулись с проблемой поставок Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin в связи с нехваткой компьютерных чипов. Об этом заявил президент страны Джо Байден во время выступления в Калифорнии, посвященного развитию производства полупроводников в США. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов», - сказал он.

По словам Байдена, расширение производства полупроводников является, в частности, вопросом нацбезопасности.

«Нам нужны полупроводники не только для этих Javelin, но и для других систем вооружений, которые существуют сегодня или появятся в будущем», - добавил американский президент.

Ранее стало известно, что американская компания Lockheed Martin планирует нарастить производство реактивных систем залпового огня HIMARS до 96 комплексов в год. В настоящее время объем выпуска РСЗО HIMARS составляет около 60 установок ежегодно. Помимо реактивных систем залпового огня, Lockheed Martin инвестирует значительные средства в производство ПЗРК Javelin и истребителей F-35.