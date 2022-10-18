В Lockheed Martin заявили о планах увеличить производство РСЗО HIMARS

Кроме того, компания Lockheed Martin инвестирует значительные средства в производство ПЗРК Javelin и истребителей F-35.

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Американская компания Lockheed Martin планирует нарастить производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до 96 комплексов в год. Об этом сообщил глава оборонной компании Джим Тайклет на встрече с инвесторами.

«Что касается HIMARS, то мы уже встречались с нашими долгосрочными поставщиками с целью запланировать рост производства до 96 единиц в год», - приводит РИА Новости его заявление.

В настоящее время, объем выпуска РСЗО HIMARS составляет около 60 установок в год. Помимо реактивных систем залпового огня, Lockheed Martin инвестирует значительные средства в производство ПЗРК Javelin и истребителей F-35, говорится в опубликованном ранее отчете корпорации. Из обнародованных документов следует, что чистая прибыль компании в июле-сентябре выросла почти до $1,8 млрд в сравнении с $614 млн за аналогичный период прошлого года.

Ранее появилась информация о том, что совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты Соединенных Штатов с применением американских РСЗО HIMARS пришлось отменить из-за отсутствия снарядов. Их не подвезли на остров Хоккайдо, где проходили маневры.