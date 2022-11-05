ВС РФ сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Украинская авиация уничтожена российскими ВКС и средствами ПВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, МиГ-29 сбит истребителями Воздушно-космических сил в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области. Средствами противовоздушной обороны в районе Угледара Донецкой Народной Республики уничтожен вертолет Ми-8, добавил Конашенков.
На брифинге представитель МО также рассказал, что ВС РФ поразили пункт управления СБУ в районе Купянска в Харьковской области.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.