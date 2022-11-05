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ВС РФ поразили пункт управления СБУ в районе Купянска в Харьковской области

13:51 05.11.2022
Также в Минобороны РФ сообщили о неудачной попытке украинских боевиков атаковать российские позиции на Купянском направлении. Огнем артиллерии и ударами авиации противник был уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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ВС РФ поразили пункт управления СБУ в районе Купянска в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ», - сказал он.

Он также рассказал, что на Купянском направлении украинские националисты попытались атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовки в ЛНР.

Огнем нашей артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям боевики были уничтожены.

«Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения», - добавил Конашенков.

По данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала специальной военной операции на Украине удалось уничтожить 331 самолет, 169 вертолетов, 2 435 беспилотников, 386 ЗРК, 6335 танков и других боевых бронемашин, 882 боевые машины РСЗО, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 048 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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