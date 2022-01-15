В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики

Бывший вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев задержан в республике в субботу, 15 января. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу республики.

Как уточняется, следственно-оперативной группой территориального управления департамента Агентства вместе с Карагаевым задержаны руководители электронных торговых площадок и другие лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистаунской области.

«В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - говорится в сообщении.

Карагаев был освобожден от должности вице-министра правительство Казахстана ранее в тот же день.

Ранее в Казахстане инициировали расследование по делу о госизмене в отношении экс-главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова и двух его заместителей.