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Россиянам назвали условия для досрочного выхода на пенсию

Анна Назайкина
12:39 15.01.2022
В частности, на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать россияне с продолжительным стажем работы.
Россиянам назвали условия для досрочного выхода на пенсию
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила россиянам об основаниях, которые необходимы для, чтобы выйти на пенсию досрочно.

Так, по словам эксперта, на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать россияне, у которых стаж работы считается продолжительным - он должен составлять не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. Финогенова обратила внимание, что данная соцвыплата предусмотрена только в том случае, если возраст мужчины составляет 60 лет. В случае женщин — 55 лет.

«Тем работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по независящим от них причинам (ликвидация организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя), в случае их согласия (по заявлению), могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий», — рассказала она агентству «Прайм».

Ранее заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов Елена Григорьева напомнила, какой стаж не учитывается при начислении пенсии.

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