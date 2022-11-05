В Южной Корее заявили, что КНДР выпустила 4 баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Как утверждается, ракеты смогли преодолеть примерно 130 километров с максимальной скоростью в 5 Махов, высота полета достигала 20 километров.

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Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня, 5 ноября, произвела пуск четырех баллистических ракет малой дальности в направлении Желтого моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап», ссылаясь на данные южнокорейских военных.

По информации Объединенного комитета начальников штабов страны, приблизительно с 11:32 до 11:59 Пхеньяном были выпущены из уезда Нонним.

Как утверждается, ракеты смогли преодолеть примерно 130 километров с максимальной скоростью в 5 Махов, высота достигала 20 километров. В настоящий момент подробности изучают в разведывательных органах Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Накануне, 4 ноября, Южная Корея подняла истребители после обнаружения в небе 180 самолетов КНДР. Северокорейские воздушные суда пролетели над внутренними районами страны и рядом с побережьем.