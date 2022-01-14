Суд в Москве арестовал до 13 марта участника хакерской группировки REvil, разработавшей вирусы для хищения средств со счетов. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда.

«Тверским районным судом города Москвы 14 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Муромского Р.Г , подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года», - сообщили в пресс-службе.

Ранее ФСБ показала кадры специальной операции по нейтрализации хакерской группировки REvil. Противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества была пресечена во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

По данным службы, злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение, после чего организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранцев. В результате спецоперации у участников группировки были изъяты свыше 426 миллионов рублей.

