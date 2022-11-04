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Группа «Шрека» и дележка в нацбате: как айдаровцы* зарабатывали на блокпостах

Павел Ремнев
Анна Назайкина
18:35 04.11.2022
Говоря о расценках, боевик отметил, что пропускал «по дешевке» - 200-300 гривен с грузовой машины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Боевики украинского националистического батальона «Айдар»* зарабатывали на блокпостах за счет пропуска автомобилей - проехать можно было только за деньги. Об этом «Звезде» рассказал боец нацбата Денис Сероус с позывным «Аватар», который отбывает сейчас наказание в колонии строгого режима.

Говоря о расценках, боевик отметил, что пропускал «по дешевке» - 200-300 гривен с грузовой машины.

«Контрабанда фур. В среднем зарабатывали 700 тысяч гривен, большая часть денег доставалась “Рубежу” (боевик нацбата - Прим. ред.), а нам перепадало в районе 60-70 тысяч, но из этих денег все равно не все получали», - признался он.

По его словам, тем, кто находился в этот момент в казарме, доля не полагалась. А те, кто участвовал, кто находился на блокпосте, получали «какие-то копейки».

Из-за этого в «Айдаре»* постоянно происходили какие-то недопонимания, конфликты между бойцами и руководством. Стычки нередко заканчивались кровопролитием.

Сероус отметил, что по-настоящему на блокпостах зарабатывало руководство нацбатальона. За сутки им удавалось зарабатывать более миллиона рублей. Также он рассказал, как распределялись деньги внутри батальона.

«У нас парнишка был в батальоне, позывной у него “Шрек”...Насколько я знаю, группе “Шрека” отдавалось 60-70 тысяч, когда он привозил 700. У него было три-четыре человечка своих, более доверенные лица, с которыми они двигались», - сказал заключенный.

Кроме того, он рассказал, что ради увеличения прибыли, чтобы больше автомобилей проходило через блокпосты «Айдара»*, украинские радикалы подорвали мост.

«Федеральную трассу отрезали, чтобы переходили через наше руководство...Контроль дороги был через нас», - объяснил он.

Также боевик поделился воспоминаниями о том, что среди «айдаровцев»* было распространено употребление запрещенных веществ, а за «отдых» таким образом никто не наказывал.

Смотрите фильм «Зараженные нацизмом» на нашем сайте, а также в эфире телеканала «Звезда» 11 ноября в 18:50.

*«Айдар» - националистический батальон, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела. 

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