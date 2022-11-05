Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Законы приняты по итогам референдума о внесении изменений в Конституцию страны.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, ограничивающие полномочия главы государства. Об этом 5 ноября сообщает его пресс-служба.

Законы были приняты по итогам референдума 5 июня о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Они, в частности, предполагают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, введение так называемой «президентской квоты» в сенате парламента и отдельных ограничений в период нахождения главы государства в должности.

Новые законы также утверждают переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Часть депутатов мажлиса (нижняя плата парламента) и областных маслихатов (местных представительских органов), депутаты маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Вводится также выборность акимов (глав) районов и городов областного значения.

Ранее Сенат Казахстана проголосовал за исключение Дня первого президента из списка государственных праздников.