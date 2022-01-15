Посадка и выгрузка техники: кадры прибытия самолетов с российскими миротворцами из Казахстана в Иваново

Восемь самолетов с российскими военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. Об этом сообщает Минобороны РФ.

После посадки самолетов на аэродроме происходит выгрузка боевой техники и личного состава.

В связи с прибытием российских десантников на летном поле пройдут торжественные мероприятия. Как отмечается, миротворцы с высоким профессионализмом выполнили все поставленные перед ними задачи.

«По окончании торжественного митинга личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана прибыли первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами ОДКБ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.