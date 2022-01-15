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Первые два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана

10:40 15.01.2022
Личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана.

«Личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга, личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что накануне Казахстан на самолетах ВТА ВКС России покинули миротворческие контингенты Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии, с которой Казахстан имеет общую границу, вернулись в места постоянной дислокации, совершив марш на своей технике. 

Напомним, что в четверг, 13 января, главы оборонных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности в ходе внеочередного заседания подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

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