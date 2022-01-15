Лобовое вдребезги: новые кадры с места аварии с автобусом и такси на Варшавском шоссе
Водитель легковушки рассказал, что его занесло при опережении пассажирского автобуса, после чего он не справился с управлением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места аварии на Варшавском шоссе, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. На записи видно, что в результате ДТП сильно пострадало лобовое стекло автобуса, на корпусе автобуса осталась большая вмятина.
По последним данным ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе двухмесячный ребенок, который ударился о поручень, когда находился на руках у мамы.
Водитель легковушки рассказал, что его занесло при опережении пассажирского автобуса. Однако таксист не справился с управлением и столкнулся с автобусом.
На месте ДТП сейчас работают правоохранители и медики, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.