Лобовое вдребезги: новые кадры с места аварии с автобусом и такси на Варшавском шоссе

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места аварии на Варшавском шоссе, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. На записи видно, что в результате ДТП сильно пострадало лобовое стекло автобуса, на корпусе автобуса осталась большая вмятина.

По последним данным ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе двухмесячный ребенок, который ударился о поручень, когда находился на руках у мамы.

Водитель легковушки рассказал, что его занесло при опережении пассажирского автобуса. Однако таксист не справился с управлением и столкнулся с автобусом.

На месте ДТП сейчас работают правоохранители и медики, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.