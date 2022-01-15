Вереница карет скорой помощи: кадры с места ДТП с участием автобуса и такси на Варшавке

В Москве автобус и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе. Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, им оказывают помощь медики. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля “Хендай”...Как поясняет водитель “Хендай” (такси), его занесло при опережении пассажирского автобуса и, не справившись с управлением, он произвел касательное столкновение с ним», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ.

Впоследствии в инспекции добавили, что число пострадавших ДТП выросло до 9 человек, среди них двухмесячный ребенок. По информации правоохранителей, в момент аварии он ударился о поручень, когда находился на руках у мамы.

Кроме того, в Дептрансе Москвы предупредили водителей, что движение по шоссе в сторону центра города осуществляется по трем полосам из четырех. На месте ДТП сейчас работают правоохранители и медики, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.