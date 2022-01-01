Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно

Новый год в космосе впервые в истории встретили одновременно десять человек. Об этом рассказали в Роскосмосе.

Новый 2022 год за пределами земли встретили семь человек на Международной космической станции. Еще три человека вступили в 2022 года на китайской станции «Тяньгун».

Свой рекорд установил и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров – этот Новый год стал четвертым из тех, что он встретил на орбите.

«За 21 год на МКС новогодний праздник встретили 83 человека, часть космонавтов и астронавтов - неоднократно, а космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года», - говорится в сообщении корпорации.

Ранее стало известно, что американские астронавты останутся на Международной космической станции как минимум до 2030 года. Это подтвердил глава NASA Билл Нельсон. Глава агентства объявил о приверженности цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России.