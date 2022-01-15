СМИ: сенаторы США планируют посетить Украину 16 января
По информации журналистов, сенаторы пробудут на Украине несколько дней.
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Двухпартийная группа сенаторов США в предстоящее воскресенье, 16 января, планирует посетить с визитом Украину. Об этом пишет Politico, ссылаясь на два источника в американском Конгрессе, знакомых с деталями поездки.
Издание отмечает, что визит пройдет спустя несколько дней после того, как верхняя палата Конгресса не смогла прийти к консенсусу по вопросу введения ограничительных мер против газопровода «Северный поток - 2». Как ожидается, сенаторы будут находиться на Украине до вторника, 18 января.
Других подробностей предстоящих встреч сенаторов с представителями украинского руководства издание пока не опубликовало.
Напомним, накануне американский Сенат отклонил проект закона об ограничительных мерах против «Северного потока - 2».